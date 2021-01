Truffa rinnovabili: maxi operazione della GdF a Pavia con 11 misure cautelari

(PRIMAPRESS) - PAVIA - La Guardia di Finanza di Pavia, in collaborazione con i Carabinieri Forestali in e il Comando provinciale di Pavia, dalle prime luci dell'alba, ha eseguito 11 misure cautelari personali (6 arresti domiciliari e 5 obblighi di firma) e oltre cinquanta perquisizioni in diverse Regioni del Centro-Nord (Trentino - Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emila Romagna, Sardegna, Lazio). L'operazione che vede impegnati più di 200 militari, con il supporto di unità aeree e con l'ausilio anche di cash dog della Guardia di Finanza, coordinata dal Sostituto Procuratore Paolo Mazza di Pavia, sta sradicando un'organizzazione criminale che nel corso di diversi anni ha frodato circa 143 milioni di euro di contributi pubblici. Durante queste ore le fiamme gialle stanno eseguendo perquisizioni, nonché sequestri di rapporti bancari, quote societarie, veicoli, immobili e terreni del valore di diversi milioni di euro in capo agli indagati, accusati dei reati di associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, false fatturazioni e responsabilità amministrativa degli enti. - (PRIMAPRESS)