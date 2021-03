Truffa mascherine: società tarantina aveva fornito alla Protezione Civile del Lazio dispositivi non a norma. Arresto per 6 persone

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Sei persone sono finite ai domiciliari a Taranto, per l'inchiesta sulla truffa alla Protezione civile del Lazio nelle forniture di mascherine e altri dispositivi di protezione contro il Covid. Nella prima fase dell'emergenza, una società tarantina fino ad allora sul mercato degli integratori alimentari, ha venduto alla Protezione civile dispositivi per 4 milioni di euro, provenienti da Cina e Turchia, non a norma e dotati di false certificazioni. Tra gli indagati, il titolare. Sequestrati beni pari al provento illecito. - (PRIMAPRESS)