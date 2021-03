Truffa auto: vendita online vetture di grossa cilindrata con difetti. Dodici arresti in Piemonte

(PRIMAPRESS) - TORINO - Associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino che ha emesso 12 provvedimenti restrittivi per persone attive in Piemonte e in altre località del Nord Italia. Sequestrati beni per 1 mln di euro. Secondo gli inquirenti, gli arrestati, avvalendosi di imprese che commerciano autovetture,mettevano in vendita on line auto di grossa cilindrata che poi o non consegnavano dopo aver incassato il denaro o consegnavano occultando i difetti e il reale chilometraggio. - (PRIMAPRESS)