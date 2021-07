Truffa anziani: falsi intermediari della Santa Sede offrivano finanziamenti a tassi bassi previo anticipo di contante

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cinque misure cautelari da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Roma nei confronti di persone accusate di truffa, rapina e furto aggravato. 11 in totale le persone indagate. Si spacciavano come intermediari della Santa Sede o di una inesistente finanziaria lussemburghese e offrivano cospicui finanziamenti a condizioni molto vantaggiose e senza richiedere garanzie patrimoniali. Poi si facevano consegnare dalle vittime denaro contante in cambio di falsi contratti e sparivano. - (PRIMAPRESS)