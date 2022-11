Triplice omicidio Roma: si scava ancora in un chat d’incontri dove Marthe Castano Torres avrebbe incontrato il suo assassino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul triplice omicidio nel quartiere Prati di Roma, avvenuto giovedì scorso, gli inquirenti stanno ancora setacciando la chat d'incontri seguendo la pista di un killer incontrato lì. L'assassino delle due prostitute cinesi e della trans colombiana potrebbe essere avvenuto attraverso una chat di una piattaforma on line di incontri. La chat infatti era stata utilizzata da Marthe Castano Torres, la colombiana di 65 anni trovata morta a via Durazzo. Al vaglio degli inquirenti tutti i contatti della chat, così come le telecamere di sorveglianza della zona. Gli inquirenti cercano anche eventuali tracce di Dna dell'assassino sui corpi delle vittime, mentre l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata anche se si tratterebbe di uno stiletto compatibile con le ferite inferte alle tre donne. - (PRIMAPRESS)