Trieste: una lite ha scatenato una sparatoria nel centro della città. Otto le persone ferite

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Una sparatoria si è verificata questa mattina intorno alle 8 in via Carducci, nel centro di Trieste. Ci sarebbero alcune persone ferite, sette o otto,e una sarebbe in condizioni gravi. Secondo quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. L'area è stata chiusa da parte delle forze dell'ordine. Sul posto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e soccorritori del 118 con ambulanze. - (PRIMAPRESS)