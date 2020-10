Trieste: operazione anti-pedopornografia della Polizia Postale. Denunciate 13 persone in 6 regioni che scambiavano materiale in chat

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Operazione “Pepito” della polizia postale contro un’organizzazione di pedopornografia. E’ scattata questa mattina con gli uomini della Polizia Postale di Trieste e Udine, coordinata dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale di Roma, disposta dalla Procura di Trieste. Eseguite 11 perquisizioni in 6 regioni italiane e denunciate 13 persone, per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche di minori,anche di 13 anni.Scoperte chat in cui i pedofili si scambiavano materiale. - (PRIMAPRESS)