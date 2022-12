Tributi e previdenza sport: incontro ministro Abodi con Presidente Petrucci (FIP)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministro dello sport, Andrea Abodi, ha incontrato oggi pomeriggio il Presidente FIP, Gianni Petrucci (accompagnato dal Segretario generale FIP, Bertea). Durante il colloquio - come riportato in una nota del Ministero - nel corso del quale il Presidente federale si è fatto portatore anche del pensiero della Lega di Serie A, sono state affrontate alcune tematiche essenziali per una graduale ripartenza dello sport di vertice. Tra gli argomenti trattati, il tema degli adempimenti tributari e previdenziali previsti dalla legge, nel quadro della cornice generale valevole per tutti i contribuenti, e la eventualità di una breve proroga tecnica riguardo all’applicabilità della Riforma del lavoro sportivo, anche al fine di consentirne l’allineamento al calendario sportivo. - (PRIMAPRESS)