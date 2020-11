Tribunali in emergenza: Anm incontra Bonafede e chiede un tavolo tecnico permanente

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'emergenza sanitaria sta fortemente penalizzando l'attività dei tribunali civili e panali per questo oggi una delegazione dell'Associazione Nazionale magistrati ha incontrato il ministro della Giustizia Bonafede Oggi 19 per sollecitare un intervento del Governo sulla normativa processuale e ordinamentale, allo scopo di consentire la trattazione dei processi civili e penali nella massima sicurezza possibile per gli operatori della giustizia e per i cittadini, in occasione della perdurante esigenza sanitaria.L’ANM ha segnalato la necessità di ampliare al massimo gli strumenti per la trattazione dei processi in sicurezza, e tra essi i casi di udienza da remoto, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali, senza interventi strutturali finalizzati ad una modifica del processo, ed ha chiesto l’apertura di un tavolo di confronto permanente presso il Ministero di Giustizia.

Ora spetterà a Bonafede, anche se con il ritardo accumulato, di mettere a punto un piano con le categorie interessate. Con l’occasione l’ANM ha consegnato al Ministro un documento di proposte tecniche che è disponibile sul sito ANM. - (PRIMAPRESS)