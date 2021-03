Treviso: arrestato l'uomo 70enne che appicco il fuoco a Castagnole di Paese dove morirono la moglie ed un'amica

(PRIMAPRESS) - TREVISO - Appiccò intenzionalmente l'incendio nell'abitazione dove morirono carbonizzate sua moglie, Franca Fava, 68 anni, e l'amica di lei, Fiorella Sandre, di 74 anni. Con questa accusa i Carabinieri hanno arrestato il 70enne con l'accusa di duplice omicidio aggravato. Il fatto avvenne il 10 giugno del 2020 a Castagnole di Paese, nel Trevigiano. L'uomo era già indagato dalla Procura di Treviso. Avrebbe dato fuoco alla casa per incassare premi assicurativi per diverse centinaia di migliaia di euro per i danni causati dalle fiamme. - (PRIMAPRESS)