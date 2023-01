Treviso: addio a “Titta” Vaccari, il patron del marchio Nordica ceduto negli anni ‘90 a Benetton

(PRIMAPRESS) - TREVISO - Morto all'età di 78 anni, Giovanni Battista Vaccari storico patron della Nordica, l'azienda veneta di Giavera del Montello in provincia di Treviso, famosa per le attrezzature per gli sport invernali, scarponi da sci in particolare. "Titta”, come tutti lo chiamavano, è deceduto all'ospedale di Castelfranco Veneto dopo una lunga malattia. Assieme al fratello Franco è stato un imprenditore di fama guidando da amministratore delegato l'azienda montebellunese fino al 1989, anno della cessione al marchio Benetton. Nordica era stato il primo marchio a realizzare gli scarponi con chiusure a leve. - (PRIMAPRESS)