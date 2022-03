Trento: operazione anti-droga della GdF. Chiuso un caffè nel centro storico

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La GdF di Trento ha smantellato un'organizzazione criminale attiva tra Nord Italia e Austria, che aveva il controllo del mercato dello spaccio degli stupefacenti nelle province di Trento e Bolzano. Settanta gli indagati e 53 arresti in Italia e all'estero. I militari hanno operato il sequestro di oltre 21 kg di droga, tra cocaina, eroina, marijuana e hashish per un valore pari a 2 milioni di euro. Un rinomato bar-caffè situato nel centro storico di Trento, adibito a centro di spaccio, è stato chiuso e sequestrato. Già a settembre scorso era stato chiuso il Bar Cavour per sospetto traffico di stupefacenti. - (PRIMAPRESS)