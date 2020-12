Trento: non si fermano le manifestazioni di cordoglio per l’uccisione dell’etiope Agitu Ideo Guideta

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Nonostante il lockdown di questa mattina 31 dicembre, continuano a crescere le testimonianze di cordoglio per la morte di Agitu Ideo Gudeta allevatrice etiope della Val dei Mocheni, assassinata il 29 scorso da un suo lavorante, il ghanese Adams Suleimani. Ieri notte c’era stata una fiaccolata a Trento che da Piazza della Repubblica si era spostata sino alla bottega bio della donna, “La capra felice” che aveva ottenuto premi da Slow Food.In quel Maso felice di Villalta nel comune di Frassilongo, che si è consumato il dramma. Adams Suleimani, il collaboratore ghanese 32enne che viveva con lei l'ha uccisa colpendola con un martello per poi tentare di violentarla quand'era già agonizzante. I carabinieri lo hanno trovato a tarda sera, nascosto in una stalla. Nell'interrogatorio ha confessato tutto. “ - (PRIMAPRESS)