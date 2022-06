Trento: kossovari nati in Italia e radicalizzati Isis, progettavano un attentato con ordigni esplosivi

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Si erano radicalizzati da tempo attraverso la propaganda jihadista e addestrati avevano progettato un attentato con ordigni esplosivi in nome dell'Isis. Con queste accuse i carabinieri del Ros hanno fermato un uomo e una donna incensurati,nati in Italia da famiglie di origine kosovara perfettamente integrate nel tessuto sociale. Per i due il fermo da parte della procura di Trento è scattato il 15 giugno, poi il 18 sono stati disposti i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico nei confronti dell'uomo. - (PRIMAPRESS)