Trentino: morto un 46enne dopo un lancio con tuta alare in Val d’Adige. Aperta un’inchiesta sulle cause

(PRIMAPRESS) - MERANO - Un 46enne torinese, Fabrizio Paciocco, è morto schiantandosi contro le rocce dei Monti Lessini, in Val d'Adige, mentre era in volo con la tuta alare. L'uomo, appassionato di lanci, li documentava anche con il suo canale Youtube. Sono stati i compagni che seguivano il volo con il cellulare, a dare l'allarme. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso. Sono in corso d'accertamento le cause dell'incidente. - (PRIMAPRESS)