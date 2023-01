Trentino: escursionista vittima di una valanga in Val Orsera. Un uomo è grave

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - Un'escursionista è deceduta a causa del distacco di una valanga in val Orsera, nei pressi del rifugio Caldenave, sul gruppo del Lagorai, in Trentino. Grave un uomo, che è stato individuato e raggiunto dai soccorritori. Le operazioni, a quanto si apprende,sono ancora in corso. A causa di un cambiamento del meteo, le operazioni di soccorso continuano unicamente da terra. Sono coinvolti gli operatori di diverse stazioni del Soccorso alpino. - (PRIMAPRESS)