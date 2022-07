Trentino: base jumper svizzero muore in un lancio dal Ponte del Gobbo tra Sarche e Pietramurata

(PRIMAPRESS) - SARCHE (TRENTINO) - Vittima in Trentino di un praticante di sport estremi. Un base jumper di 33 anni originario della Svizzera è morto dopo essersi lanciato dal monte Casale, una zona tra le preferite dagli amanti di questo sport. A dare l'allarme due suoi compagni che, dopo il loro atterraggio, non lo hanno visto. Subito si è levato in volo un elicottero che sorvolando la zona ha avvistato una vela aperta nel bosco, a 200 metri sopra il Ponte del Gobbo tra Sarche e Pietramurata. I soccorsi si sono calati e hanno trovato il corpo del giovane. - (PRIMAPRESS)