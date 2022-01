Trattamento illecito dati: 4 indagati dalla GdF per furto di elenchi clienti di note aziende

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Trattamento illecito dei dati, introdotto con l'art.167 del Codice della Privacy ha le prime vittime. Sono 4 gli indagati per un furto di dati personali di migliaia di clienti di rinomate aziende italiane. Il nucelo speciale della Guardia di Finanza attivo per la Tutela della Privacy, ha operato perquisizioni in Campania e Lombardia. Uno degli indagati aveva costituito all'estero una società-schermo, che si procurava le liste clienti e le passava alla ditta milanese che li contattava spacciandosi per venditori delle aziende originarie ma proponendo la vendita di articoli affini. - (PRIMAPRESS)