Trasporti locali: sciopero di 4 ore dalle 8,30 alle 12,30. La mappa del "fermo" a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sciopero dei trasporti locali oggi 8 febbraio: a rischio bus, metro e treni per una protesta di 4 ore dalle 8,30 alle 12,30, ci saranno i bus Atac e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitastellana-Viterbo. Ad indire lo sciopero i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. In Regione, nelle stesse ore protesta in Cotral.“





