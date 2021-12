Trasporti: disagi nella giornata per bus e metro per lo sciopero generale . Salve le fasce di garanzia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Disagi trasporti per sciopero generale Previsti disagi per lo sciopero generale di 8 ore, indetto da Cgil e Uil contro la Manovra del governo. Si fermano i lavoratori pubblici e privati. Trasporti a rischio per treni e aerei. Stop a bus e metro, con modalità diverse a seconda delle città e nel rispetto delle fasce di garanzia. Si fermano anche i rider. Esclusi dalla protesta la Sanità, la scuola che ha già scioperato venerdi, i servizi ambientali e le Poste, dopo i rilievi del Garante per gli scioperi. - (PRIMAPRESS)