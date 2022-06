Trasporti aerei: indetto lo sciopero delle compagnie aeree low cost e controllori di volo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Indetto uno sciopero dei dipendenti delle compagnie di volo low cost e dei controllori di volo Enav di Milano. di Alitalia Sai in A.S. e Ita Airways. In particolare i lavoratori di Ryanair si astengono dal lavoro per le condizioni salariali di piloti e assistenti di volo, compresa la "mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio". Lo stop è dalle 10 alle 14. Lo sciopero riguarda anche il personale di EasyJet, Volotea, Air Malta e Crewlink. Garantite le fasce di garanzie, orario a rischio tra le 10 e le 18. - (PRIMAPRESS)