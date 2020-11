Trasporti: a Roma inizia la rivoluzione green di Atac con l'arrivo di uno dei primi autobus ibridi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dai bus incendiati alla rivoluzione green del parco mezzi. Così Roma Capitale cerca di cancellare le pagine buie del trasporto urbano. Ad aprire il nuovo corso, oltre al ricambio graduale della flotta con diesel di nuova generazione, arriva anche il primo bus ibrido di Atac. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che entreranno in servizio a partire dall'estate prossima. La sindaca Virginia Raggi lo ha presentato oggi l deposito Atac in via Prenestina, insieme all'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, l'AU di Atac Giovanni Mottura e i vertici di Daimler Buses|EvoBus Italia – l’AD Heinz Friedrich, il Direttore Commerciale Clienti Pubblici Michele Maldini e il Key Account Manager Gianluca Selvaggi. - (PRIMAPRESS)