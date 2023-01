Trasferte tifosi: attesa per il decreto Piantedosi per Roma e Napoli. Il precedente dell’ex ministro Alfano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - C'è attesa per le decisioni del ministro dell'Interno, Piantedosi circa un decreto che dovrebbe arrivare prima del prossimo 21 gennaio per le trasferte dei tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri sull'autostrada. Potrebbe esserci uno stop di un mese per le trasferte dei tifosi di Roma e Napoli. Il Comitato di analisi per le manifestazioni sportive (Casms) propone il divieto di trasferta per le tifoserie di Roma e Napoli per le partite dal 21 gennaio al 28 febbraio. L'indicazione, che tiene conto delle decisioni dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è al vaglio del ministro dell'Interno, Piantedosi. - (PRIMAPRESS)