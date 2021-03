Trapani: falsificavano i dati Covid all'Osservatorio epidemiologico della Regione. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari

(PRIMAPRESS) - TRAPANI - Arresti nel Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Sicilia per falsificazione di dati sul Covid. Il gip di Trapani ha disposto gli arresti domiciliari per alcuni appartenenti al Dipartimento. I reati contestati sono falso materiale e ideologico in concorso. L'accusa è di aver alterato in più occasioni il flusso dei dati riguardanti la pandemia, modificando il numero dei positivi e dei tamponi da inviare all'Istituto superiore di Sanità. - (PRIMAPRESS)