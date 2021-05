Transizione ecologica: oggi riunione al Cite. Nascerà una nuova direzione per il monitoraggio del Piano di Ripresa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente Mario Draghi oggi venerdì 28 maggio, alle ore 10.30, partecipa a Palazzo Chigi alla prima riunione del Comitato interministeriale per la transizione energetica (Cite). Al Ministero della Tranzizione ecologica (Mite) nascerà una nuova direzione per il monitoraggio dei progetti del Piano di Ripresa, includendo anche gli uffici del “digitale” e delle “risorse umane”. Per quanto riguarda invece gli obiettivi in materia di transizione ecologica, la priorità sarà il potenziamento delle rinnovabili che sarà supportato dal decreto Fer 2 in arrivo entro l'estate. - (PRIMAPRESS)