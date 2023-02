Tragedia Rigopiano: oggi la sentenza di condanna a 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta

(PRIMAPRESS) - PESCARA - E' stato condannato a una pena di 2 anni e 8 mesi per omissione dell'ordinanza di sgombero dell'albergo a Rigopiano il sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta. assolti tutti gli altri imputati del processo per la strage del 18 gennaio del 2017. Anche Lacchetta è stato assolto per gli tutti gli altri capi di imputazione. Caos in aula alla lettura della sentenza. Alcuni dei familiari delle vittime hanno urlato in aula contro il giudice Gianluca Sarandrea contestando la sentenza: "E'una vergogna". - (PRIMAPRESS)