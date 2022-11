Tragedia Gaza: oggi giornata di lutto nella Striscia per i 21 morti vittime del rogo del campo rifugiati di Jabalia

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sono 21 i morti accertati nel rogo scoppiato nel campo profughi di Jabalia nella Striscia di Gaza. Tra le vittime donne e bambini, che non avevano nessuna via di fuga in questo immobile fatiscente. Gli stessi soccorritori si sono visti impossibilitati ad intervenire. Il campo, situato nel nord dell'enclave, è il maggiore di tutti i campi profughi palestinesi, a 3 km a nord della cittadina di Jabalia. Il dottor Abu Laila, direttore dei servizi di emergenza presso l'ospedale indonesiano nel nord di Gaza, ha descritto l'incendio come "enorme", con video sui social media che mostrano l'intero edificio avvolto dalle fiamme.

La gente è stata vista urlare fuori dall'edificio in fiamme, mentre i parenti delle vittime erano nelle strade a piangere e pregare. Un residente locale che si è precipitato sul posto ha detto che la benzina era immagazzinata nell'edificio per "far funzionare un generatore".

Un testimone oculare ha dichiarato alla BBC: "È molto difficile, bambini e donne bruciano senza possibilità di salvarli".

Secondo il funzionario della sicurezza, la famiglia stava festeggiando il ritorno di uno dei loro parenti dall'estero.

Il presidente palestinese con sede in Cisgiordania Mahmoud Abbas l'ha definita una tragedia nazionale e ha annunciato oggi venerdì un giorno di lutto.

