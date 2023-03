Tragedia Cutro: domani 7 marzo l'informativa alla Camera del ministro degli Interni, Piantedosi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà Martedì 7 marzo, alle ore 13, nell'Aula di Montecitorio, l'informativa urgente del governo, con la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragica vicenda del naufragio al largo delle coste di Steccato di Cutro (Calabria) in cui sono periti 70 migranti tra uomini, donne e bambini. Oggi si procederà alla sepoltura dei feretri per cui non è stato possibile il riconoscimento delle vittime da parte dei familiari e che saranno ospitati nei cimiteri del territorio. Intanto la Procura di Crotone ha avviato un'indagine per stabilire eventuali ritardi nelle operazioni di soccorso dal momento in cui l'imbarcazione era stata avvistata dalla Guardia di frontiera Frontex e segnalata alle autorità italiane. - (PRIMAPRESS)