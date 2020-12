Traffico Rifiuti: colpita dalla Ps un'organizzazione Rom che smaltiva batterie al piombo esauste

(PRIMAPRESS) - ROMA - Blitz di Carabinieri e Polizia di Stato e locale nelle province di Roma e Napoli contro il traffico illecito di rifiuti: 23 le misure cautelari, molte nei confronti di persone di etnia rom. Le indagini,coordinate dalla Dda di Roma, hanno individuato un traffico illecito di batterie al piombo esauste che in 6 mesi ha fruttato 400 mila euro all'associazione per delinquere. Il materiale era rubato nei centri di Raccolta Ama e reintrodotto nel circuito legale di smaltimento con la complicità di commercianti, o esportato in Romania. - (PRIMAPRESS)