Traffico droga: ad Aversa nel napoletano sequestrati 105 kg. di cocaina nascosti in una lavatrice

(PRIMAPRESS) - AVERSA - Traffico droga, un 51enne incensurato, nascondeva 105 chili di cocaina, per un valore commerciale di 8 milioni di euro,in una lavastoviglie ancora imballata. E' stato arrestato a Gricignano di Aversa durante un blitz anti-droga dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. I 90 pacchi di stupefacente erano nascosti in un villino di proprietà dell' arrestato. La cocaina ancora pura doveva essere ancora tagliata per essere messa sul mercato. - (PRIMAPRESS)