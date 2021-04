Trading online: la Polizia Postale oscura 7 siti privi di autorizzazioni e false operazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Polizia Postale di Roma ha sequestrato mediante oscuramento in Italia pagine web di siti di intermediazione finanziaria che operavano senza autorizzazioni. La Consob aveva segnalato come questi siti offrissero strumenti finanziari, servizi per investire e conti di trading da gestire on line. Oltre alle mancate autorizzazioni, nel mirino attività illegali come il falso trading on line: la vittima versa capitali convinta di investirli, ma i suoi soldi vengono in realtà acquisiti dal gruppo criminale che opera all'estero. - (PRIMAPRESS)