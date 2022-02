Totti e Ilary Blasi smentiscono sui social la loro separazione. Totti ai media: “Preserviamo i figli”

(PRIMAPRESS) - ROMA- Francesco Totti e Ilary Blasi devono ricorrere ai social per chiedere riservatezza sulla presunta fine del loro matrimonio. È Francesco che in un video spiega come queste notizie abbiano un impatto negativo sui figli. Anche Ilary ieri ha postato una foto di una cena con tutta la famiglia per smentire le voci della separazione. Dietro queste voci i sospetti di reciproci tradimenti smentiti da entrambi ma per i media di gossip il fatto è troppo ghiotto per mantenere la privacy della popolare coppia. Ma la richiesta ai media di Totti di preservare i figli è più che legittima e condivisibile. - (PRIMAPRESS)