Toscana, la costiera settentrionale nella morsa del maltempo: due morti e 18 feriti

FIRENZE - Il maltempo che sta imperversando sul versante centrale dell'Italia ed in particolare in Toscana ha causato la morte di due persone e diciotto feriti. I danni maggiori nella zona costiera e nell'entroterra della Toscana settentrionale. Un uomo è morto travolto da un albero a Sorbano del Giudice (Lucca), una donna è deceduta a Carrara colpita dal crollo di un altro albero. In un camping a Marina di Massa, sono 4 i feriti per caduta di alberi. Ed altri 4 i feriti,di cui uno in codice rosso a Barga per un tetto caduto su automobili.Altri 10 feriti,7 in codice giallo,sono ricorsi a cure ospedaliere.