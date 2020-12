Torre Annunziata: arrestato dalla GdF capo dell'Ufficio Tecnico del Comune per una tangente

(PRIMAPRESS) - TORRE ANNUNZIATA - Arrestato dalla Guardia di Finanza il capo dell'Ufficio tecnico di Torre Annunziata (Napoli) per corruzione. L'uomo ha ricevuto una tangente da 10 mila euro da un imprenditore che ha vinto un appalto di "somma urgenza", da 200 mila euro, per l'adeguamento delle scuole in vista della riapertura a gennaio. L'impresa si sarebbe dovuta occupare anche delle schermature anti-Covid negli istituti scolastici. - (PRIMAPRESS)