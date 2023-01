Tornado USA: 7 vittime finora accertate tra Alabama e Georgia. In migliaia senza elettricità

(PRIMAPRESS) - USA - Il Sud degli Usa investito da un violento tornado che ha causato danni e vittime. Almeno 6 i morti nella contea di Autaga,nell'Alabama centrale,e uno in Geor- gia. 12 le persone rimaste ferite. Diverse le case andate distrutte. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Nella contea di Dallas il tornado ha strappato i tetti dagli edifici, e il sindaco di Selma riferisce di "danni significativi". Le altre contee in stato d'emergenza in Alabama sono Chambers, Coosa, Elmore e Tallapoosa. - (PRIMAPRESS)