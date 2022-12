Torino: via libera al Parco della Salute. Pella (FI): “Il progetto andrà spedito con la nomina di un Commissario straordinario”

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Parco della Salute di Torino ottiene il via libera per la nomina di un commissario con poteri straordinari per la realizzazione del progetto di Ricerca e Innovazione del capoluogo piemontese inserito dal Governo nella Legge di bilancio 2023. "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio - precisa Roberto Pella (FI) - ci sarà la nomina di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Il Commissario assumerà direttamente le funzioni di stazione appaltante e opererà in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l’applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei principi dell’ordinamento europeo nonché alle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità, come avvenuto per le grandi opere, ad esempio il Ponte Morandi, e sarà quindi in grado di portare a compimento questo importante e strategico investimento per la nostra Regione. Un progetto reso possibile anche grazie al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio". - (PRIMAPRESS)