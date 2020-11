Torino: tragedia familiare a Carignano dove un uomo spara alla famiglia e poi si toglie la vita. Una delle figlie colpite è in gravi condizioni al Regina Margherita

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un quarantenne ha sparato alla moglie e ai figli, poi si è suicidato. E' avvenuto stamane in una casa di Carignano, in provincia di Torino. La donna e uno dei piccoli sono morti, mentre la bambina è rimasta ferita e versa in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita. A scoprire il dramma i carabinieri che erano intervenuti su segnalazione dei vicini e hanno avviato le indagini. I motivi del gesto dell'uomo, che ha utilizzato un pistola detenuta legalmente, non sono ancora noti. - (PRIMAPRESS)