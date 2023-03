Torino: Forum 2023 Professioni, Gusmeroli (Lega): "Fisco con meno adempimenti e meno scadenze"

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Forum 2023 sull'Evoluzione delle Professioni organizzato a Torino dai dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confprofessioni, è servito ad approfondire quali e come saranno cambiate le regole del nuovo fisco. A parlarne è stato il Presidente delle Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli (Lega): "L'intenzione è di semplificare e alleggerire il sistema fiscale portando da 4 a 3 le aliquote Irpef, abbassando le imposte a chi investe e spinge l'occupazione. Un modalità per rendere meno conveniente l'evasione. A contribuire ci saranno la cedolasre secca al 21% sulle locazioni abitative estendendola anche agli affitti commercilai. La Flat Tax, grazie alla Lega è stata portata a 85 mila euro di soglia con un equo prelievo del 5% per i primi 5 anni e del 15% per gli anni successivi". - (PRIMAPRESS)