Torino: fermato con le mani ancora sporche di sangue il giovane che ha ucciso i genitori. In corso le indagini per stabilire il movente

(PRIMAPRESS) - TORINO - Ha ucciso i genitori ed è stato fermato ieri sera a Collegno, nel Torinese,in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Lo hanno accertato i Carabinieri che lo hanno interrogato presso la caserma di Rivoli. Il fermato,di origine italiana, avrebbe usato un coltello da cucina per colpire i genitori nell'abitazione in cui viveva con loro a Mirafiori. Sono in corso le indagini del Nucleo investigativo per stabilire il movente del duplice omicidio. - (PRIMAPRESS)