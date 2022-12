Torino: chiesta condanna all’ergastolo per l’anarchico Alfredo Cospito. Colpì una caserma di Carabinieri nel 2005

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il procuratore generale di Torino Saluzzo ha chiesto la condanna all'ergastolo e 12 mesi di isolamento diurno per l'anarchico Alfredo Cospito. E' accusato dell'attentato a una caserma dei Carabinieri di Fossano, Cuneo,nel 2005. "Proseguo con lo sciopero della fame fino all'ultimo respiro. Parlo prima di tacere per sempre", dice lui. In Appello chiesti anche 27 anni e un mese per Anna Beniamino, la compagna di Cospito. Corteo di anarchici, a Torino. Imbrattate vetrine e aggredito un barista. Lacrimogeni della polizia per disperderli. - (PRIMAPRESS)