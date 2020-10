Torino, Chiara Appendino scioglie la sua riserva sulla candidatura: "Faccio un passo di lato ma questa città non può tornare indietro"

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il sindaco di Torino Chiara Appendino (M5S) chiude con questo mandato la sua esperienza di primo cittadino. La “fascia tricolore” del capoluogo piemontese in una conferenza stampa tenuta oggi nella Sala delle Colonne del Palazzo di Città, ha sciolto le riserve circa una sua nuova candidatura. “Abbiamo fatto un lavoro per ricostruire un tessuto industriale insieme al governo. E’ una scelta dolorosa quella di rinunciare facendo un passo di lato ma ho deciso di non ricandidarmi. Continueremo a portare a termine i progetti avviati. Questa città non può tornare indietro sulle scelte dell’ambiente e della produttività”. - (PRIMAPRESS)