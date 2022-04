Toponomastica a Roma: una commissione di studiosi e scrittori deciderà a chi intitolare le nuove vie della capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La toponomastica rappresenta da sempre lo spaccato di una società e del suo tempo ed è per questo che le intitolazioni delle strade e piazze hanno sempre un interesse anche politico. “Con una delibera approvata oggi dalla Giunta Capitolina è stata rinnovata per il periodo 2022-2025 la Commissione Consultiva di Toponomastica, che ha il compito di analizzare le domande di intitolazione di strade, piazze e spazi pubblici cittadini e di formulare proposte all’Amministrazione in questo ambito”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “A farne parte sono 10 personalità, tra docenti universitari, esponenti del mondo della scienza, della cultura e dell’arte, cultori di memorie romane e studiosi in materia di storia, geografia e toponomastica, che svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito e che ringrazio per aver accettato la nomina: Barbara Belotti, Alessandro Giacone, Emilia Giorgi, Chiara Francesca Ilham Allah Ferrero, Melania Mazzucco, Ludovico Pratesi, Claudio Procaccia, Franco Salvatori, Claudio Massimo Strinati e Lucia Votano”. - (PRIMAPRESS)