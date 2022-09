Tonfo apertura Borsa di Wall Street ma Biden dal Delaware assicura: “L’economia Usa è ancora forte”

(PRIMAPRESS) - USA - L'apertura di giornata della Borsa di New York è stata disastrosa ma il presidente Usa, Biden, ha detto di non essere preoccupato per il crollo di Wall Street. "La Borsa non riflette necessariamente lo stato dell'economia. L'economia Usa è ancora forte e la disoccupazione è bassa",ha dichiarato nel Delaware. Anche il dato sull'inflazione non preoccupa, "Parliamo dello 0,1". Poi sulla guerra in Ucraina:"Chiaro che gli ucraini hanno fatto progressi significativi. Ma sarà un lungo cammino" ha detto. "Non si può rispondere alla domanda se l'Ucraina è a un punto di svolta. E' difficile dirlo". - (PRIMAPRESS)