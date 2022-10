Texas: Trump prova a misurare la sua ricandidatura con lotta ad immigrazione, droga e gang

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - In un comizio in Texas, Trump ha parlato delle elezioni presidenziali ipotizzando una sua seconda scesa in campo: "E' ora di rendere di nuovo il nostro Paese credibile e glorioso, io dovrò proba- bilmente farlo di nuovo". L'annuncio, davanti a migliaia di sostenitori riuniti a Robstown, nel sud del Texas, è stato accolto da una ovazione e da minuti di applausi. Trump è stato interrotto più volte dall'inno americano cantato spontaneamente dai partecipanti al comizio.

"Noi dichiariamo guerra ai trafficanti di droga, e li deporteremo a migliaia". Ha detto ancora Trump a Robstown dove ha rilanciato l'emergenza immigrazione e la campagna contro i trafficanti di droga. Poi Trump ha accusato Biden di "voler togliere fondi alla polizia". "Noi - ha aggiunto - toglieremo invece fondi alle gang".In generale,ha aggiunto "i media sono il problema più grosso,perché sono corrotti", riferendosi alla "bufala" delle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali Usa." - (PRIMAPRESS)