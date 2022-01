Texas, sequestro Sinagoga Colleyville: liberato un ostaggio

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - Rilasciato uno degli ostaggi sequestrati in Texas nella sinagoga a Colleyville, in Texas. L'uomo non è ferito. Intanto la famiglia di Aaifa Siddiqui, la donna che il sequestratore con il suo gesto vorrebbe liberare dal carcere ha smentito che l'uomo sia il fratello di Aaifa. "Vogliamo che il sequestratore della sinagoga a Colleyville, sappia che Aaifa Siddiqui e la sua famiglia condannano il suo gesto. Il sequestratore non ha nulla a che fare con Aaifa, con la sua famiglia e la campagna globale per chiedere giustizia".

Un uomo armato era entrato in sinagoga, dove ha preso 4 ostaggi. Le forze di polizia sono intervenute sul luogo e hanno invitato gli abitanti a non avvicinarsi alla zona. Anche la Casa Bianca sta monitorando la situazione. Il sequestratore ha detto: "se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio mori- ranno tutti". L'uomo afferma di essere il fratello della pakistana Asfia Siddiqui che è carcere con l'accusa di essere una terrorista per avere tentato di uccidere alcuni soldati americani. - (PRIMAPRESS)