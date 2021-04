Texas: catturato un giovane che ha ucciso una persona e ferito gravemente altre 5 nella fabbrica Kent Moore di Bryan

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - Una persona è morta e altre 5 sono rimaste gravemente ferite in Texas, a seguito di una sparatoria avvenuta in una fabbrica di arredamenti, la Kent Moore di Bryan che ha appena compiuto 50 anni di storia. L'uomo che ha aperto il fuoco, 27 anni, si chiama Winston Bollin e sarebbe un dipendente della fabbrica. Prima di essere catturato e arrestato ha ferito anche un agente. Secondo la polizia avrebbe agito da solo. Restano ancora da accertare i motivi per i quali il 27enne ha aperto il fuoco. - (PRIMAPRESS)