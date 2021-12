Test di rientro dall’estero, Jourova (UE): “Italia giustifichi”. L’improvvida tesi della vice-presidente della Commissione Ue

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ue: test per arrivi? Italia giustifichi "Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le nor- me più severe, come nel caso dell'Ita- lia e forse del Portogallo", questa scelta "deve essere giustificata sulla base della situazione reale". Così la vicepresidente della Commissione Ue, Jourova, rispondendo a una domanda sul- l'introduzione del tampone obbligatorio per chi dall'Europa si reca in Italia, anche se vaccinato contro il Covid. "Credo se ne parlerà al Consiglio Ue" giovedì, queste "decisioni individuali minano fiducia delle persone",ha detto. Una presa di posizione improvvida per la vicepresidente ceca mentre si additava l'Italia come un modello da seguire per il contrasto al Covid. Intanto nella Repubblica Ceca, il paese di Vera Jourova, la diffusione del virus e di 9 casi accertati di Omicron ha raggiunto numeri record sarebbe il caso di fare una riflessione. - (PRIMAPRESS)