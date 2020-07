Tessile e moda: approvata la creazione di un fondo nel Decreto Rilancio di 5 mil a sostegno del settore

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Commissione Bilancio della Camera ha approvato due proposte emendative nel Decreto Rilancio a sostegno delle industrie tessili: l’istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un apposito Fondo per il design e la creazione, denominato "Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno in corso. Tale fondo è finalizzato a sostenere, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. In secondo luogo, a fronte dei gravi danni economici per il comparto provocati dall'emergenza coronavirus e dal periodo di lockdown, quali il calo della domanda, le rimanenze, le difficoltà dei rivenditori, lo stop degli eventi, l'export congelato, si é approvata una misura finalizzata al sostegno alla liquidità con l’attribuzione di un credito d'imposta pari al 30% dell’incremento delle rimanenze di magazzino che avrà un impatto economico di ben 45 milioni di euro per l’anno 2021. “Con questo provvedimento, sollecitato dalla Capogruppo Maria Stella Gelmini e da tutto il Gruppo di Forza Italia - commenta il membro della Commissione Bilancio, Roberto Pella - al settore tessile e moda è stata riconosciuta un’importanza strategica e di eccellenza”. - (PRIMAPRESS)