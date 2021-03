Terzo valico, gare truccate: rinvio a giudizio dal Gup di Genova per 30 persone

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Oltre 30 persone sono state rinviate a giudizio dal Gup di Genova per le gare d'appalto per il Terzo Valico ferroviario, in particolare per i tunnel tra Liguria e Piemonte, che sarebbero state truccate "costantemente". Tra i rinviati a giudizio,Pietro Salini l'Ad di Webuild, accusato di turbativa d'asta,Giandomenico Monorchio,turbativa d'asta e corruzione,il padre Andrea,ex ragioniere generale dello Stato,turbativa d'asta (avrebbe fatto da sponsor al figlio),Ettore Incalza per turbativa d'asta.Lo riportano quotidiani locali. - (PRIMAPRESS)