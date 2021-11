Terza dose Usa: Pfizer e BiontTech chiedono l'approvazione alla Food an Drug per i diciottenni

(PRIMAPRESS) - USA - Pfizer e BioNTech hanno depositato alla Food and Drug Administration statunitense la richiesta di autorizzazione per l'uso della terza dose del vaccino per il Covid-19 per la fascia d'età al di sopra dei 18 anni. In tale modo le due società mirano ad estendere l'esistente autorizzazione al terzo vaccino che riguarda soltanto alcune categorie di adulti. La richiesta è basata sui risultati di uno studio condotto su 10.000 persone che ha dimostrato l'efficacia della terza dose a prescindere da età, sesso ed etnia. - (PRIMAPRESS)